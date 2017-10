Politie zoekt Tielenaar die dreigde met ontploffing

De brandweer was volop aanwezig Foto: AS Media De straat was afgezet Foto: AS Media De dreiging werd zeer serieus genomen Foto: AS Media

TIEL - Aan de Oude Medelsestraat in Tiel heeft de politie woensdagavond een woningblok ontruimd nadat een verwarde bewoner in de straat had gedreigd met een explosie.

De politie kreeg een melding dat de man zichzelf wat aan wilde doen. Hij had gasflessen in huis en dreigde daarmee een ontploffing te veroorzaken. De politie nam de melding serieus en ontruimde het hele huizenblok. Ook de brandweer kwam ter plaatse. Gasflessen in huis In het huis van de man zijn later inderdaad gasflessen aangetroffen. Van de bewoner was geen spoor te bekennen. De politie is naar de man op zoek. De woning van de Tielenaar is inmiddels veiliggesteld. De bewoners in de straat konden na een gesprek met de burgemeester terug naar huis. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl