Woedende reacties om vernielingen bij bassist Boh Foi Toch

AALTEN - Willem te Molder, bassist en zanger van de bekende Achterhoekse band Boh Foi Toch, krijgt op zijn Facebookpagina veel bijval nadat hij foto's plaatste van de vernielingen die afgelopen weekend bij hem zijn aangericht.

Op sociale media reageren mensen woedend als ze op de foto's zien welke schade er is aangericht bij Te Molder. De brievenbus is vernield, de buitenlamp belandde in de vijver, de tuinstoelen gingen in het water en zelfs bloemen in de achtertuin werden afgeknipt. De reacties variëren van 'veel sterkte' tot allerlei suggesties wat er met de dader of daders gedaan zou moeten worden.

'Kom maor es effen an'

Te Molder plaatste de foto's woensdagmiddag op zijn Facebookpagina. Hij roept op om het bericht vooral te delen. Honderden mensen reageren en delen de post. De Achterhoekse muzikant verdenkt stappende jongelui van de vernielingen. Hij hoopt dat ze bij hem langskomen, maar dan wel als hij thuis is.