'Welke malloot doet dit?'; weer zakken met dode kippen gevonden

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

WINTERSWIJK - In het buitengebied van Winterswijk zijn drie zakken met dode kippen gedumpt. Volgens de Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk is dit niet de eerste keer. 'We vragen ons af welke malloot dit toch elke keer doet.'

De kadavers werden dinsdag gevonden achter een boom aan de Greuneweg. Volgens de dierenambulance zijn er al eerder dode kippen op deze manier verstopt. 'Of ze worden weggemoffeld in een sloot ver weg van een boerderij.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl