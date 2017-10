Uitslaande brand in grote schuur

NUNSPEET - Aan de Veelhorsterweg in Nunspeet woedt een uitslaande brand in een grote schuur. De naastliggende boerderij met rieten kap en veeschuur met ongeveer 120 koeien worden door de brandweer afgeschermd.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft de schuur een afmeting van 15 x 20 meter. Wat er in staat, is niet bekend. De koeien lopen vooralsnog geen gevaar.

De brandweer is met twee bluswagens en eenheden voor extra watervoorziening aanwezig. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet duidelijk.