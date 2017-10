Lerarenstaking: vrij nemen, meenemen of thuiswerken

WEHL - Veel ouders hebben een wat ander dagje dan normaal. Door de lerarenstaking hebben kinderen opeens vrij. Wat doe je dan?

Iedereen lost het weer anders op. Sommige ouders brengen hun kind een dagje extra naar de buitenschoolse opvang, anderen bellen opa en oma. Zelf een dagje vrij nemen kan natuurlijk ook. Er is immers genoeg te doen. Talloze sportverenigingen, speeltuinen, zwembaden en musea spelen in op de staking. We hebben een aantal leuke Gelderse activiteiten op een rij gezet.

Maar, je kinderen meenemen naar het werk kan natuurlijk ook. Zo zal Omroep Gelderland-presentator Eric van den Berg donderdag zijn kinderen meenemen tijdens zijn radioshow Gelderland Muziekland. Thuiswerken kan natuurlijk ook! Onze presentatrice Nieke Hoitink maakt vanuit Aalten haar dagelijkse ochtendshow Goedemorgen Gelderland. Misschien heeft ze wel veel minder filemeldingen dan normaal, met al die thuiswerkende ouders...

De meesters en juffen leggen het werk neer uit protest tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Er zijn diverse bijeenkomsten en manifestaties gepland. In Wehl is een manifestatie voor leraren die niet af willen reizen naar Den Haag. Volgens Robert Sikkes van de Algemene Onderwijsbond legt 90 procent het werk neer op de landelijke stakingsdag. 'De stakingsbereidheid is groot in Gelderland. Wat opvalt is dat een aantal scholen in het streng gereformeerd- en speciaal onderwijs zich niet heeft aangemeld om te staken.'

Volgens verschillende media gaat het nieuwe kabinet 500 miljoen extra uitgeven aan het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. De actie gaat desalniettemin gewoon door.

