Zoekactie naar vermiste Anne Faber gestopt

ARNHEM - De politie is gestopt met de zoekactie naar de vermiste Anne Faber in het bos in Huis ter Heide (gemeente Zeist). De ME zocht daar vandaag naar mogelijke aanwijzingen. Ook vrijwilligers zochten mee in de omgeving.

De 25-jarige Anne, die opgroeide in Arnhem en studeerde in Nijmegen, is sinds vrijdagavond vermist. Ze verdween toen ze vanuit Utrecht een lange fietstocht maakte. Ze stuurde in Baarn nog een selfie in de regen, maar daarna werd niets meer van haar vernomen. Dinsdagmiddag werd in Huis ter Heide kleding gevonden die mogelijk van haar is. Deze kleding is voor DNA-onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) opgestuurd.

Aan RTV Utrecht vertelt politiewoordvoerder Bernhard Jens dat er ook andere spullen in het gebied zijn gevonden. 'Dan moet je denken aan spullen die je normaal gesproken ook in zo'n gebied kunt vinden. We hebben ze veiliggesteld, maar hebben niet het idee dat ze van Anne zijn. Natuurlijk gaan we dit verder onderzoeken.'

Ook vrijwilligers hebben woensdag meegezocht in de omgeving van het bos in Huis ter Heide. De politie zegt blij te zijn met alle hulp, maar vraagt wel dringend om niet op eigen houtje het bos in te trekken. Dat zou mogelijke sporen kunnen vernielen. Ook wil de politie nog steeds graag beelden hebben van bewakingcamera's aan de kapitale panden rondom het bos.

