Dit zijn de leukste huisdieren van Gelderland

Foto: Facebook

ARNHEM - We hebben het vandaag geweten op de redactie dat het Dierendag was. Honderden foto's van jullie liefste honden, katten en konijnen kregen we binnen op onze Facebookpagina. En deze leuke foto's kunnen we natuurlijk niet voor onszelf houden.

Is de hond van Kristel nu een hond of toch een konijn? Deze alpaca van Gerdie is wel héél schattig. Maar ook blijven puppy's altijd lief. De pup van Britt is inmiddels al wel wat ouder. Speedy en Rambo kregen vandaag iets lekkers van hun baasje Iris. Cynthia gaf haar geit Cynthia een extra knuffel vandaag. Kiekeboe zegt Luna! Volgens Cissy zijn haar fretten Breavehart en Gypsy echte slaapkoppen. Sven heeft zijn ratten vernoemd naar zijn favoriete biertje: Hertog en Jan. Boxer Bob geeft zijn vriend een knuffel op deze dag. De parkiet van Nicolien verstopte zich vandaag. Jolanda wil graag haar hond Jansen in het zonnetje zetten vandaag. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl