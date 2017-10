Brandweer rukt uit voor rokend postpakketje

APELDOORN - Bij UPS in Apeldoorn is woensdagavond een pakketje gaan roken. De brandweer nam geen enkel risico en ging met een Adviseur Gevaarlijke Stoffen ter plaatse.

De melding kwam vanaf het pand van UPS aan de Kleine Fluitersweg. Het pakketje is buiten in een stalen container gelegd, waarna de brandweer de inhoud controleerde. Vermoedelijk ging het om droogijs. Dat is ongevaarlijk en wordt vooral gebruikt om te koelen.

Waar het pakketje vandaan kwam, is niet bekend.