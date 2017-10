Vitesse met bijna 1000 supporters naar Waregem

ARNHEM - Vitesse reist over twee weken met 947 supporters af naar het Belgische Waregem. Daarmee is het uitvak uitverkocht.

De Arnhemse voetbalclub speelt op 19 oktober het derde Europa Leagueduel tegen Zulte Waregem.

De uitwedstrijd is een belangrijke voor Vitesse. De eerste twee wedstrijden, tegen Lazio Roma (thuis 2-3) en Nice (uit 3-0), gingen verloren. Daarom moet in België eigenlijk worden gewonnen om nog een kans te maken om een ronde verder te komen. Alleen de eerste twee clubs in de eindstand van de poule gaan door.