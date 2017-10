Waarom is Nijkerk lekker geworden?

Wel is het zo dat de gemeente vindt dat met name de binnenstad van Nijkerk aantrekkelijker moet worden. Daarom zijn werkgroepen ingesteld, die van Nijkerk een sterk merk moeten maken. Nu is het onduidelijk waar de stad voor staat.

Uiteindelijk is gekozen om Nijkerk te positioneren op het gebied van voedsel. Op het industrieterrein zijn veel voedselgerelateerde bedrijven. Bovendien was in Nijkerk tot 25 jaar geleden een weekmarkt voor vee. En natuurlijk is er veel horeca waar gegeten kan worden.

Er zijn drie logo's ontwikkeld om Nijkerk te promoten. Iedereen kan daarop stemmen op Logonijkerk.nl.