Dode stieren en schapen: ouder echtpaar laat dieren aan lot over

ARNHEM - Bij een ouder echtpaar in Gelderland hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ernstig verwaarloosde runderen en schapen aangetroffen. Ook vonden ze kadavers.

In de stal van het boerenbedrijf lagen twee stieren die kort geleden waren gestorven en in een weiland lagen de overblijfselen van enkele schapen. Aanleiding voor het bezoek was een melding van dierenverwaarlozing bij de veehouderij.

Kreupele dieren

In een hok in de stal stond een stier tussen hopen mest. Dit dier kreeg - net als de andere stieren in de stal - voer van onvoldoende kwaliteit. In het weiland stond een kreupel rund en tussen de schapen in een ander weiland liep een kreupel schaap. Een ander schaap was sterk vermagerd vanwege ernstige diarree.

Volgens de NVWA kampt het echtpaar met ernstige lichamelijke problemen. De twee zijn daardoor niet in staat om goed voor de dieren te zorgen, maar ze hadden niemand om hulp gevraagd.

Waar de dode en verwaarloosde dieren precies zijn aangetroffen, is niet bekendgemaakt.