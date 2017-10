Dorpelingen vrezen komst honderden Polen

Foto: Omroep Gelderland

ZUILICHEM - Inwoners van Zuilichem zijn boos en voelen zich overvallen vanwege de mogelijke komst van een 'Polendorp' in voormalig partycentrum Heeren van Suylighem in het dorp. Daar zouden 200 à 400 Polen gaan wonen die in de omgeving in kassen komen werken. Vanavond is er een voorlichtingsavond.

'Erg knullig. Voor de vakantie hadden ze de bevolking kunnen inlichten. En dan lekt het uit. Dan vragen ze om problemen', vindt een inwoner van de gang van zaken. 'Misschien trekken ze naar het dorp. Je weet niet wat ze doen', vreest een ander. De gemeente Zaltbommel benadrukt dat het nog geen beklonken zaak is en dat het nooit zo snel naar buiten had mogen komen. College moet nog een besluit nemen Wethouder Adrie Bragt stelt dat het vanavond gaat om wat de inwoners wel en niet willen: 'Dit is echt de start van het hele traject. Dat we aan het dorp vragen: wat vindt u van het huisvesten van arbeidsmigranten op die plek. Daarna willen we verder met een klankbordgroep vanuit het dorp die meedenkt. Dan nemen we pas een besluit als college.' De tegenstanders van het 'Polendorp' hebben een Facebookpagina geopend. Die heeft al 700 likes. In Zuilichem wonen 1700 mensen.