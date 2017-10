Eerbetoon aan Nijmeegse schilder Johan Maelwael

NIJMEGEN - Hij was de eerste schilder van Nederland en een van de succesvolste en bestbetaalde meesters in West-Europa. Als Jean Malouel beroemd in Frankrijk, maar minder bekend in ons land: de Nijmegenaar Johan Maelwael. Het Rijksmuseum in Amsterdam brengt met een expositie, die donderdag geopend wordt, een eerbetoon.

Ruim 600 jaar geleden beleefde Maelwael zijn hoogtijdagen als schilder van de machtige hertogen aan het Bourgondische hof. Hij werd rond 1370 geboren in Nijmegen en opgeleid in het hertogdom Gelre. Hij vertrok zo'n 25 jaar later naar Frankrijk, waar hij opdrachten kreeg van koningin Isabella van Beieren in Parijs. Al gauw werd zijn naam verfranst tot Jean Malouel.

Oom van gebroeders van Limburg

Daarna werkte hij bijna 20 jaar als hofschilder en kamerdienaar van de Bourgondische hertogen Filips de Stoute en Jan zonder Vrees in Dijon. Ook beschilderde hij wimpels, banieren en militaire uitrustingen, ontwierp hij patronen voor stoffen, vervaardigde hij grote religieuze schilderingen, schiep hij verfijnde miniaturen in handschriften, voorzag hij beelden van goud en kleur en schilderde hij kleine devotiestukken en portretten.

Johan Maelwael was de oom van de gebroeders Van Limburg. Hij introduceerde zijn drie getalenteerde neven Herman, Paul en Johan van Limburg als miniatuurschilders in Frankrijk. Hij overleed in 1415 in Dijon.

Weinig schilderijen bewaard gebleven

Er zijn slechts acht werken van Maelwael bewaard gebleven, die zich ook nog eens allen in het buitenland bevinden. Hiervan zijn er nu vijf in het Rijksmuseum te zien, waaronder zijn beroemdste schilderij van de La Grande Pietà (ca. 1400). Gezien de kwetsbaarheid van het werk, is het uitzonderlijk dat het Louvre dit schilderij uitleent.