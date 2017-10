Bobbie Traksel toernooidirecteur WK baan

TIEL - Bobbie Traksel uit Tiel is bij de komende wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn toernooidirecteur.

De oud-wielrenner is tegenwoordig actief als voorzitter van de atletencommissie van de internationale wielrenunie UCI en voorzitter van de vakbond van beroepswielrenners (VVBW).

De 35-jarige Traksel debuteerde in 2001 als prof en stopte in 2014 met wielrennen. In 2010 won hij Kuurne-Brussel-Kuurne. Ook won Traksel Veenendaal-Veenendaal en ritten in de Ster Elektrotoer en de Ronde van Sachsen.

De wereldkampioenschappen op de baan zijn van woensdag 28 februari tot en met zondag 4 maart in Omnisport Apeldoorn. In 2011 organiseerde Apeldoorn de WK baan ook al.

