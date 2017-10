Nageeye wil eigen record op marathon aanvallen

NIJMEGEN - Marathonloper Abdi Nageeye uit Nijmegen staat aan de start van de marathon van Amsterdam. Die is volgende week zondag.

Hij wil in Amsterdam zijn persoonlijke record op de 42,195 kilometer verbeteren, een tijd die staat op 2.09.34. De geboren Somaliër gelooft dat hij zelfs het Nederlands record van Kamiel Maase kan aanvallen. Het record staat op 2.08.21.

Nageeye (28) is in vorm. Begin vorige maand scherpte de Nijmegenaar zijn Nederlands record op de 10 Engelse mijl aan. Hij deed dat in Tilburg.