'Ik dacht dat ik gek werd'; camera van Action leidt eigen leven

EMST - Een camera van Action om je pup in de gaten. Ideaal. Tot je erachter komt dat iemand anders je camera bestuurt en je zelfs in je eigen huis wordt aangesproken vanuit die camera. Dat overkwam Rilana Hamer uit Emst.

Op Facebook doet ze haar verhaal uit de doeken. Haar post is al meer dan 200.000 keer bekeken en ruim 2000 keer gedeeld.

'Even dacht ik dat ik gek werd', schrijft ze. 'Ik zag mijn camera bewegen.' De camera draaide met haar mee en bovendien vroeg iemand in het Frans 'Hallo mevrouw, alles goed met u?'

Geshockt

De geshockte Rilana rende naar de camera, trok de stekker eruit en gooide hem in een doos. 'Ik was vol angst. Ik word bekeken, maar voor hoelang al?', vraagt ze zich af.

Met een vriendin probeert ze het nog een keer, met de lens naar de muur dit keer. Binnen een minuut was het weer raak en wordt ze aangesproken in het Spaans.

'Bang ... doodsbang'

'Huilend, van slag. Mijn privacy ... ik ben bang ... doodsbang', aldus Rilana, die wil dat Action de camera uit het assortiment haalt.

Action heeft inmiddels contact gehad met haar, reageert woordvoerster Yvette Mol. 'We snappen dat mevrouw erg geschrokken is. We laten de camera onderzoeken door de leverancier.'

Ze wijst erop dat het ook aan andere dingen kan liggen: 'Het standaard wachtwoord moet worden gewijzigd en de wifi moet beveiligd zijn.'

'Verder geen klachten'

'We hebben verder geen klachten gehad', vertelt Mol, 'maar we gaan er serieus naar kijken. Als het aan de camera ligt, dan gaat die uit de handel. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor.'