Nog geld nodig voor Harderwijk op IJs, dit jaar geen glijbaan

HARDERWIJK - Het is nog onzeker of de elfde editie van Harderwijk op IJs doorgaat. Er is nog 22.000 euro nodig om de begroting voor de schaatsbaan op de Markt rond te krijgen.

De totale begroting is 150.000 euro, vertelt voorzitter Jennifer Rietveld van Harderwijk op IJs. 'Ik ben positief gestemd, maar we zijn er nog niet. We hebben hartverwarmende reacties gekregen van ondernemers, maar ook van particulieren. Vrijdag gaan we de balans opmaken wat deze week oplevert.'

'Het is onze eer te na om het niet voor elkaar te krijgen', stelt Rietveld. Wel is duidelijk dat er dit keer geen glijbaan komt. 'Dat is niet te doen.'

Als Harderwijk op IJs doorgaat, dan is de schaatsbaan van 30 november tot en met 6 januari open.