Familie vermiste Anne Faber: 'Hebt u camerabeelden, geef ze aan de politie'

HUIS TER HEIDE - De familie van de vermiste Anne Faber (25) uit Utrecht doet in een verklaring via het ANP een dringend beroep op mensen om camerabeelden te bewaren en indien nodig aan de politie te geven.

Het gaat om beeldmateriaal dat gemaakt is op de avond van haar verdwijning, vrijdag 29 september tussen 17.00 uur en 00.00 uur, in de buurt van het bosgebied in Huis ter Heide in de gemeente Zeist. Daar is dinsdag kleding gevonden die vermoedelijk van Anne is.

Ook burgers zoeken weer

Behalve de politie zoeken ook burgers weer naar de vermiste Anne. De politie begeleidt de actie in de omgeving van de Amersfoortseweg in Huis ter Heide .

Langs deze weg is dinsdagmiddag kleding gevonden die mogelijk van de in Arnhem opgegroeide Anne is. Agenten zijn aanwezig om eventuele spullen of sporen die gevonden worden veilig te stellen.

Politie waardeert hulp

'We waarderen de hulp die burgers bieden, laat de politie weten aan RTV Utrecht. Om te voorkomen dat eventuele sporen vernietigd worden, vraagt de politie aan burgers die mee willen zoeken zich te melden bij de agenten.

De politie deed dinsdagavond en -nacht al onderzoek naar de vrouw. Deze woensdag werd de zoektocht hervat met honden en speciale apparatuur. Inmiddels zijn de honden weg en ook veel rechercheurs die ter plaatse waren, zijn vertrokken.

Camerabeelden

De politie heeft camerabeelden opgevraagd van een defensieterrein in de buurt en wil ook graag beelden van camera's bij huizen in het gebied hebben. Die worden bestudeerd op mogelijk bruikbare informatie.

Ook de familie Faber doet een beroep op omwonenden om camerabeelden aan de politie te geven.

De politie wil zo snel mogelijk helder krijgen waar Anne verblijft en zoekt naar nog meer sporen. Deze woensdag moet ook 100 procent zeker worden dat een gevonden jas van de Utrechtse is. 'Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan, dus dat duurt even. Het was gisteren (dinsdag, red.) ook snel donker', aldus politiewoordvoerder Bernhard Jens in gesprek met RTV Utrecht.

In het bos bij Huis ter Heide zijn behalve de jas nog meer kledingstukken gevonden. Politiewoordvoerder Jens zegt dat het vermoeden bestaat dat ze van Anne zijn.

Politie sprak met familie

De politie houdt alle scenario's open en kijkt ook naar andere incidenten in de omgeving, zoals een recente beroving.

Verschillende familieleden, vrienden en de vriend van Anne zijn inmiddels gehoord. Annes vader is tekendocent op het Marnix College in Ede. De school laat weten niet op de situatie te willen reageren.

