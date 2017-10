'Boosheid en verdriet'; rolstoelbus van Dick gestolen

Foto: Dick Cochius

ARNHEM - De rolstoelbus van Dick Cochius is in de nacht van dinsdag op woensdag op de Westervoortsedijk in Arnhem gestolen. Cochius zet zich heel actief in voor gehandicapten in Arnhem, maar hij kan door de diefstal geen kant meer op.

De bus van Dick werd dinsdagavond rond 21.30 uur voor zijn huis geparkeerd. Woensdagochtend wilde hij er weer mee vertrekken, maar het voertuig was spoorloos. 'Ik ben woest, want ik ben heel erg afhankelijk van de bus', vertelt hij met een schorre stem. Dick is onder andere voorzitter van het Arnhems Platform voor Zieken en Gehandicapten (APCG) en verantwoordelijk voor het e-hockeyteam van de Arnhemse hockeyclub Upward. Met de bus vliegt hij van hot naar her. Hard voor gevochten Dick heeft aangifte gedaan bij de politie en hoopt vurig dat zijn bus snel wordt gevonden, want hij heeft er heel hard voor gevochten om de bus te krijgen. 'Het is maar de vraag of een eventuele aanvraag voor een nieuwe bus wordt goedgekeurd. Mocht dat lukken, dan moet de bus speciaal voor mij worden aangepast. Dat kan wel een half jaar duren', besluit hij.