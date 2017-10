Overval op vrachtwagen blijft raadsel; onderzoek gestaakt

BOVEN-LEEUWEN - De politie stopt met het onderzoek naar een overval op een vrachtwagenchauffeur bij Boven-Leeuwen. 'Er is geen enkel aanknopingspunt meer', aldus woordvoerder Frank de Valk.

De bestuurder van een vrachtwagen van transportbedrijf Unsal uit Roermond vertelde op 21 augustus te zijn overvallen op de Maas en Waalweg (N322) ter hoogte van Boven-Leeuwen.

Al direct kreeg de politie argwaan. Zo was niet duidelijk of er iets was buitgemaakt, om hoeveel overvallers het ging en hoe ze waren gevlucht.

Geen enkele tip

Om antwoorden te krijgen op vragen, besteedde het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland tot twee keer toe aandacht aan de zaak. Dat leverde geen enkele reactie op.

Voor de politie waren de onderzoeksmogelijkheden daarmee opgedroogd en zit er niets anders op dan het onderzoek naar de overval te staken.

