Straatkonijnen VLOG #3: Langs bij de kerncentrale in Duitsland

ARNHEM - Binnen nu en twee weken krijgen jongeren onder de 18 in de Achterhoek en het Rivierengebied jodiumpillen in de brievenbus. Voor de veiligheid, omdat ze binnen een straal van 100 kilometer van de kerncentrale in Borsele of het Duitse Lingen wonen.

De pillen moeten ze innemen als er een kernongeluk gebeurt. De Straatkonijnen van Omroep Gelderland gaan langs bij de kerncentrale in Duitsland en naar dorpen in de buurt om door te dringen tot de kern van de zaak. StraatKonijnen is het jongerenplatform van Omroep Gelderland. Meerdere keren per week posten ze via YouTube verse video's uit de grootste provincie van Nederland. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl