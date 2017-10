Meisje van 17 uit Arnhem vermist

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De politie in Arnhem is op zoek naar een meisje van 17. Ze verdween dinsdagavond in de wijk Klarendal. Een Burgernetactie leverde niets op, meldt een politiewoordvoerder.

De tiener is sinds dinsdag 22.30 uur spoorloos. Ze is 1,65 meter lang, heeft lang zwart haar en een gezet postuur. Ze draagt een bril. Op de avond van haar verdwijning droeg ze een zwart-roze sportlegging, een zwart vest en sportschoenen met roze accenten. Wie informatie heeft of weet waar ze is, wordt verzocht 112 te bellen.

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl