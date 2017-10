Voor kerst duidelijkheid over herindeling luchtruim

EDE - Voor de kerst moet het plan duidelijk zijn waarmee het Nederlandse luchtruim opnieuw kan worden ingedeeld. Dat staat in een motie die deze woensdag is ingediend en gesteund lijkt door een meerderheid van de Tweede Kamer.

Veel fracties in de Tweede Kamer hekelen de manier waarop de informatie over de laagvliegroutes de afgelopen tijd bij burgers, gemeenten en provincies is terechtgekomen. 'Mensen verdienen een beter proces, dan hoe het is gegaan in de afgelopen jaren', sprak Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie.

Dijksma: geen 70 vliegtuigen over Ede

In april 2019 breidt Lelystad Airport uit om Schiphol te ontlasten. De routes die de vliegtuigen volgen, zijn gepland boven de Veluwe. Actiegroepen en gemeenten verwachten grote overlast, omdat de vliegtuigen over een lang traject laag vliegen om het vliegverkeer van Schiphol niet te hinderen. Een herindeling van het luchtruim om een deel van de problemen op te lossen, kan niet eerder dan in 2023 klaar zijn.

Staatssecretaris Dijksma beloofde de Kamerleden dat haar ambtenaren de komende maanden zoveel mogelijk duidelijke informatie gaan verschaffen. Volgens haar zijn de laatste maanden misverstanden ontstaan over de verwachte overlast.

'Er komen geen 70 vliegtuigen over Ede, echt niet', vertelde ze de Tweede Kamer. Eerder zei de wethouder van Ede met dat aantal rekening te houden.

Luchthaven Teuge moet de knop omzetten

De nieuwe routes zetten ook luchthaven Teuge klem. Er wordt zo laag gevlogen dat het voor de para's onmogelijk wordt om te springen. En juist daarmee behaalt de luchthaven een groot deel van haar omzet. Teuge verzet zich dan ook tegen de nieuwe routes.

Verschillende partijen riepen de staatssecretaris op meer voor Teuge te betekenen. Die had eerder al toegezegd de luchthaven te willen helpen. 'Teuge en aandeelhouders moeten de knop omzetten. Ze moeten wel willen praten', benadrukte Dijksma.

Milieuvergunning Lelystad klopt

Volgens de staatssecretaris kloppen ook de procedures voor de milieueffecten. De afgelopen week ontstonden op sociale media discussies over de Milieu Effect Rapportage (MER). Actiegroepen zeggen dat de berekeningen in de MER niet kloppen en dat bijvoorbeeld de aansluitroutes over de Veluwe die sinds juni bekent zijn, niet zijn meegenomen in de berekeningen.

Volgens de staatssecretaris is dat bij aansluitroutes ook niet verplicht. Ze bestrijdt de bewering dat de berekeningen niet kloppen. 'De MER is compleet uitgevoerd. Er is geen wettelijke plicht voor de MER om naar de aansluitroutes te kijken. En er is ook geen opdracht voor geweest', aldus Dijksma. Om zo open mogelijk te zijn, wil ze samen met actiegroepen de cijfers bekijken.

