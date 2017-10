Hilckmann misleidde gemeente Nijmegen en moet 7 miljoen euro betalen

Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Slachterij Hilckmann in Nijmegen moet de gemeente Nijmegen 7 miljoen euro terugbetalen. Volgens de rechtbank in Arnhem heeft Hilckmann de gemeente op het verkeerde been gezet door een onjuiste mededeling te doen over de financiering voor de verplaatsing van haar bedrijf.

De gemeente Nijmegen betaalde de slachterij twee jaar geleden een voorschot van 21 miljoen euro voor verhuizing naar het Noord-Brabantse Haps. Op de plek van de slachterij zouden woningen komen. In februari vorig jaar trok Hilckmann plotseling de stekker eruit. Volgens de directie was Hilckmann niet meer levensvatbaar door opgelopen tekorten en een niet-verkregen exportvergunning voor China. Tweehonderd medewerkers verloren hun baan. 'Nijmegen en Hilckmann hadden een deal' Volgens de Gelderse rechtbank hadden Hilckmann en de gemeente Nijmegen een overeenkomst. Deze deal hield in dat de gemeente het terrein met de gebouwen van Hilckmann kocht. De slachterij heeft op enig moment tegen de gemeente gezegd dat zij financiering voor de bedrijfsverplaatsing had verkregen, terwijl dat niet het geval was. Desondanks zegt de rechtbank dat de overeenkomst geldig is. De gemeente heeft een prijs betaald die was afgestemd op de levering van het terrein met de gebouwen en de verplaatsing van het bedrijf. Volgens de rechtbank heeft Hilckmann de gemeente op het verkeerde been gezet door de onjuiste mededeling over de financiering te doen. Hilckmann moet daarom het bedrag dat overeenkomt met de bedrijfsverplaatsing aan de gemeente terugbetalen. Zie ook: Geen extra geld voor ontslagen medewerkers Hilckmann

'Wij zijn blij met het eindvonnis van de rechtbank. Er is nu duidelijkheid voor alle partijen en de rechtbank heeft nu definitief geoordeeld dat het bedrijf niet rechtmatig heeft gehandeld en de gemeente heeft benadeeld. Dat betekent dat de gemeente bijna 14 miljoen minder aan Hilckmann betaalt dan het bedrijf had geëist. Het gaat om 6,6 miljoen euro die de gemeente nog niet had uitbetaald, maar waarop het bedrijf wel aanspraak maakte. De gemeente hoeft dat dus niet alsnog te betalen. Daarnaast moet het Hilckmann bijna 7 miljoen euro terug betalen aan de gemeente.'