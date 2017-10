Lot aangereden fietsers onbekend

TONDEN - De fietsers die dinsdagmiddag in buurtschap Tonden bij Brummen zijn aangereden door een automobilist zijn allen inwoners van Hoogkarspel. Het gaat om een man van 70 en twee vrouwen van 62 en 64.

Hoe ze eraan toe zijn, is onbekend. Na de aanrijding werden ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Uit politie-onderzoek komt naar voren dat de bestuurder, een man van 27 uit Vaassen, mogelijk met zijn auto in de berm is beland. Bij een poging de wagen weer op de weg te krijgen, kwam de man op de verkeerde kant van de weg terecht. Een aanrijding was het gevolg.

Zie ook: Automobilist schept drie fietsers in Brummen