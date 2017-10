Hogenkamp wil naar de Australian Open

DOETINCHEM - Richèl Hogenkamp wil haar seizoen afsluiten met het bereiken van het hoofdtoernooi van de Australian Open. De Doetinchemse tennisster speelt nog een handvol toernooien om dat veilig te stellen.

Hogenkamp speelde recent drie WTA-toernooien in Azië. In Tokio en Oezbekistan werd de tennisster in de eerste rondes uitgeschakeld, in Seoul behaalde Hogenkamp de halve finale. Inmiddels kijkt Hogenkamp alweer vooruit: 'Ik hoop nog op een paar mooie resultaten deze laatste weken. Ik speel nog vier of vijf toernooien.'



De Achterhoekse balanceert al lange tijd op het randje van de top 100-ranking van de wereldranglijst. Nu staat ze op plek 96. 'Na mijn polsblessure heb ik mijn ranking goed opgekrikt van 190 naar de top 100. En er zit nog meer in.'

Het eerstvolgende WTA-toernooi voor Hogenkamp is komende dagen in het Oostenrijkse Linz. De Australian Open zijn in januari.



Foto: REGIO8