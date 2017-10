'Die mensen gaan 90 minuten los', filmmaker portretteert NEC-fans

NIJMEGEN - 'Ik wil clubliefde laten zien', vertelt filmmaker Martijn Schinkel op Radio Gelderland. Hij maakt een serie portretten van NEC-supporters.

' Er is onevenredig veel aandacht voor die ene procent. Het zijn vaak de negatieve dingen die het nieuws bepalen', verwijst Schinkel naar rellen en spreekkoren. 'Er is nog zoveel meer dat de moeite waard is.'

Focussen op de wedstrijd

'Er is een grote groep met een prachtige verbondenheid. Die mensen gaan 90 minuten los. Dat mag. Iedereen leeft zijn leven, in die 90 minuten mag je dat van je af gooien. Je kunt je met z´n allen focussen op de wedstrijd. Mensen worden er gelukkig van.'

Schinkel heeft zelf ook veel met NEC: 'Ik kom zelf uit Nijmegen, was echt een voetballertje. Op mijn negende ging ik naar NEC. Dan blijf je plakken. Je droomt om op dat veld te staan. Ik ben altijd NEC blijven volgen. Heb al jaren een seizoenskaart. Ik denk te snappen wat er gebeurt in het stadion.'

'Versterkt de familieband'

Het eerste portret heeft de filmmaker af, met subsidie van de provincie, de gemeente Nijmegen en Wij zijn Nijmegen. Het is een portret van een vader en een zoon. 'Het versterkt de familieband', vertelt Schinkel.

Stille kracht, het eerste portret van Martijn Schinkel:

Hij is nu bezig met een crowdfundingactie om geld in te zamelen voor de volgende portretten. 'Van de supportersvereniging hebben we wat namen van diehard-supporters gekregen.' Hij hoopt in februari het volgende NEC-portret af te hebben.