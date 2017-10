'Zaak overleden baby Jairo moet naar Amsterdam'

ARNHEM - De zaak tegen de 27-jarige vader van de overleden baby Jairo uit Arnhem moet in Amsterdam worden behandeld. Dat vinden de advocaten van de man. Ze vinden dat het gerechtshof in Arnhem niet onbevangen naar de zaak kan kijken, omdat een griffier van het hof zou hebben geknoeid met de administratie rond het instellen van het hoger beroep.

Dat zeiden de advocaten tijdens de eerste procesdag van het hoger beroep tegen de Arnhemmer, die in 2010 zijn zoontje Jairo zo zwaar zou hebben mishandeld dat de baby overleed. Zelf heeft de 27-jarige man altijd ontkend dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn zoontje. Ook de moeder van Jairo ontkent de mishandeling.

Juridisch steekspel

Toch werd de man in oktober vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 10 maanden. Dat gebeurde na een juridisch steekspel, dat zich al jaren voortsleept.

Een eerdere rechtszaak wees uit dat justitie zulke grove fouten had gemaakt bij het verkrijgen van bewijsmateriaal dat de ouders van Jairo niet vervolgd konden worden. In hoger beroep werd later besloten dat de vader toch voor de rechter moest komen.

Doodzonde

Bij het aanvragen van dat hoger beroep in 2013 zou er zijn gerommeld door de griffier. De officier van justitie wilde tegen vader en moeder hoger beroep aantekenen, maar ondertekende alleen de akte van de moeder.

Toen de griffier de fout ontdekte, liet hij alsnog de akte van de vader ondertekenen en paste hij ook de datum aan. Een doodzonde, vinden de advocaten.

Geen consequenties

In 2014 oordeelde het hof dat deze 'administratieve fout' geen consequenties hoefde te hebben, omdat de fout niet opzettelijk zou zijn gemaakt. Ondertussen deed ook de rijksrecherche onderzoek naar de zaak. Daaruit zou blijken dat er wel opzet in het spel was.

Belangenverstrengeling

Omdat de griffier nog steeds bij het gerechtshof werkt, kunnen de Arnhemse rechters niet onbevangen naar de zaak kijken, vinden de advocaten. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, willen ze dat het hof in Amsterdam de zaak behandelt. Over twee weken is de uitspraak.

