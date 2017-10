Clubicoon Eric Meijers: 'Vertrouwen dat Achilles problemen oplost'

GROESBEEK - Achilles'29 kampt opnieuw met betalingsachterstanden. Dinsdag was er crisisoverleg met de morrende spelersgroep. Die wachten, net als trainer Meijers voor een deel, nog op twee maanden salaris.

De financiële problemen houden de roemruchte club uit Groesbeek al tijden in een wurggreep. De inkomsten bij de club uit Groesbeek zijn simpelweg veel lager dan de uitgaven. En dat is al vele jaren zo. Sinds april worden de salarissen aan spelers en andere werknemers te laat overgemaakt. En dat leidt vanzelfsprekend tot irritaties en vragen binnen Achilles. Tot en met juli is nu wel voldaan aan alle betalingsverplichtingen, maar dat heeft wel even geduurd.

Nek uitgestoken

Oud-speler Freek Thoone, die eind vorig seizoen stopte na een lange carrière bij Achilles, bevestigt dat. 'De laatste maanden zat de klad er inderdaad in. Maar iedereen van vorig seizoen heeft nu zijn salaris netjes ontvangen. Ik heb van Boy van de Beek (speler Achilles, RvdM) alleen begrepen dat ze nu al weer een tijdje op hun salaris wachten. Het zou ontzettend zonde zijn als het echt misgaat. De club heeft zo vaak zijn nek uitgestoken om mooie dingen te bereiken.'

Garantstelling gemeente

De structurele tekorten van Achilles kunnen maar niet worden opgelost. Schulden hangen als een molensteen om de nek van de gedegradeerde club. De recente boete van 70.000 euro van de KNVB, omdat de jaarcijfers (weer) te laat werden ingeleverd, hebben de tweede divisieclub alleen maar dieper in het moeras gedrukt. En zo zijn er al vaker fikse tegenvallers geweest bij Achilles'29. Zo wilde de gemeente niet garant staan voor een omvangrijk plan van 5 miljoen euro om de accommodatie op te tuigen en de club helemaal gezond te maken. Voor Achilles was dat een enorme tegenvaller.

Onrust

Eric Meijers, sinds jaar en dag het uithangbord van Achilles'29, probeert ondertussen positief te blijven. 'Dit speelt allemaal al zo lang. Het is een hele vervelende situatie en natuurlijk is er onrust. Tegelijkertijd wijst alles erop dat het nu de goede kant op gaat. Ja, die aanwijzingen heb ik. Inhoudelijk kan ik er niet op ingaan. Dan moet je bij de voorzitter zijn. Daar weet ik ook te weinig van', beweert Meijers.

Voorzitter onbereikbaar

Harrie Derks is de grote baas bij Achilles'29, waar veel meer familieleden uitgebreid betrokken zijn bij het wel en wee van de club. Harrie is echter de aanjager die alles in het werk stelt om Achilles in leven te houden. De voorzitter heeft het echter zwaar en kwam ook als privé-persoon al regelmatig in opspraak. Achter de schermen werkt de voorzitter, die al dagen niet bereikbaar is voor commentaar, koortsachtig aan structurele oplossingen. Zo beweerde Derks onlangs nog dat hij met succes bezig is een miljoenenlening van een Braziliaanse bank los te krijgen. Tot op heden lijkt in die deal nog geen schot te zitten.

Tijdsdruk

Voor de korte termijn moet Derks er echter eerst voor zorgen dat de salarissen van augustus en september worden betaald. Meijers geeft toe dat ook hij nog niet alles heeft ontvangen. 'Dat klopt, ook ik niet helemaal. Ze zijn nu bezig met augustus. Maar ik wil benadrukken dat Achilles zijn verplichtingen en afspraken is nagekomen. We staan onder tijdsdruk. Dat brengt deze situatie met zich mee, maar Achilles heeft 100 procent mijn steun. Het is moeilijk en toch heb ik het volste vertrouwen dat we de achterstanden in gaan lopen. En dat we weer in het reine komen. Iedere week gaat het iets beter. We zijn op dit moment ook op een goede manier in gesprek met de VVCS (vakorganisatie voor profspelers, RvdM). Het is een proces.'

Vrije dag

De spelersgroep heeft voorlopig afgesproken te zwijgen. Ook blijft onduidelijk of de selectie maandag nu wel of niet in staking ging. Volgens Meijers is het 'een storm in een glas water.' De trainer van Achilles vindt dat de media veel zaken 'oppompen' en willen laten 'escaleren'. De Nijmegenaar beweert dat het anders zit. 'Ik heb de spelers gewoon een dag vrij gegeven maandag. Dat gebeurt wel eens hoor. Ook al verlies je een wedstrijd. De rijen zijn hier gesloten.'

Een dag later echter kwam de selectie in spoed bijeen om over de salarisproblemen te praten. Meijers erkent dat wel. 'Dinsdag hebben we overleg gehad en daarna is er gewoon getraind. En donderdag trainen we weer en komend weekend spelen we gewoon tegen GVVV', aldus de geplaagde coach.