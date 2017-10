Zoektocht met politiehonden naar vermiste Anne Faber

HUIS TER HEIDE - In Huis ter Heide (gemeente Zeist) is de politie vandaag opnieuw aan het zoeken naar de vermiste Anne Faber. De politie is met honden het bos ingegaan waar gisteren de vermoedelijke jas van de vrouw en andere kleding werden gevonden.

Na de vondst is tot in de nacht onderzoek gedaan. De politie hoopt dat vandaag definitief bekend wordt of de jas van Anne is. De 25-jarige vrouw komt uit Utrecht, maar groeide op in Arnhem en studeerde in Nijmegen.

In Opsporing Verzocht was dinsdagavond ook aandacht voor de verdwijning. Naar aanleiding van de uitzending kwamen 35 tips binnen. De politie had daarvoor al zo'n 300 tips gehad.

Camerabeelden

Politiewoordvoerder Bernhard Jens tegen de NOS: 'Er zitten zeker tips bij die de moeite waard zijn om uit te rechercheren.' In de loop van vanochtend wordt naar deze tips gekeken.

Via RTV Utrecht vraagt de politie buurtbewoners camerabeelden beschikbaar te stellen die kunnen helpen de zaak rond de vermissing van Anne FAber op te lossen.

Raadsel

Faber wordt sinds vrijdagavond vermist. 'Ze was naar niemand op weg, had gezegd dat ze een stuk ging fietsen en is uiteindelijk overvallen door het slechte weer', zegt Jens. 'Wat er verder gebeurd is, is nog een raadsel. Ons doel is om zo snel mogelijk helderheid te krijgen over waar zij verblijft.'

De vader van Anne Faber is docent aan het Marnix College in Ede. De schoolleiding laat via een medewerkster weten niet te willen reageren. 'Het is een zeer uitzonderlijke en verdrietige situatie', meldt ze.

