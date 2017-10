Zeker 500 Vitesse-supporters gaan mee naar Waregem

Foto: Omroep Gelderland

WAREGEM - Vitesse reist over twee weken met in ieder geval 500 supporters af naar het Belgische Waregem. Daar speelt de Arnhemse club de derde wedstrijd in de Europa League.

Waarschijnlijk neemt het aantal supporters nog toe, want vandaag begint de verkoop voor alle seizoenkaarthouders. De uitwedstrijd bij Zulte Waregem is een belangrijke voor Vitesse. De eerste twee wedstrijden, tegen Lazio Roma (thuis 2-3) en Nice (uit 3-0), gingen verloren. De wedstrijd is op 19 oktober en begint om 19.00 uur. Omroep Gelderland doet live verslag van de wedstrijd via radio en internet. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl