Honderden spijkers verpesten maisoogst, vandaal slaat wéér toe

MAASBOMMEL - Opnieuw zijn agrariërs in het buitengebied van Maasbommel het slachtoffer geworden van vandalen. Dinsdag werden er op twee akkers bij de Dijkgraaf de Leeuwweg en de Sluissestraat honderden spijkers gevonden. Die waren door het mais gestoken.

Door de spijkers kan de oogst als verloren worden beschouwd. 'Er is weer voor duizenden euro's schade aangericht', zegt Sjoerd Smits van loonbedrijf Smits & De Kleijn. Hij heeft geen idee wie het op de boeren gemunt heeft.

Op onderstaande foto is te zien hoe vandalen spijkers door het mais hebben gestoken (de tekst gaat verder onder de foto):

De afgelopen dagen werden zijn klanten in de omgeving van Maasbommel al getroffen doordat de vandaal 150 hooibalen vernielde, een maisveld omhakte met een kapmes en iemand een metalen pin in een perceel verstopte die in een maiskneuzer terecht kwam. De hakselaar liep schade op.

Komende zaterdag gaat een grote groep agrariërs opnieuw zoeken naar grote pinnen in de maisvelden. De politie laat weten dat dit soort vernielingen wel vaker voorkomen. Zij zoekt naar mensen die verdachte voertuigen of personen hebben gezien rond de eerder genoemde straten en de Putstraat en de Wolderweg.

