Bijstandsproef: makkelijk geld scoren of zinnige oplossing?

Het oorspronkelijke idee was om in Wageningen een basisinkomen in te voeren. D66-raadslid Mark Giebels wilde dat mensen die langdurig in de bijstand zaten elke maand 1100 euro zouden krijgen. Zonder voorwaarden of beperkingen, zonder sollicitatieplicht.

Twee jaar is er van dat plan alleen nog een uitgeklede versie over. De deelnemers aan het experiment worden nu opgedeeld in vier groepen:

Een groep gaat zelf op zoek naar werk en heeft geen sollicitatieplicht

Een groep mag een beperkt bedrag bijverdienen, bovenop de bijstandsuitkering

Een groep krijgt extra begeleiding naar werk

Voor de vierde groep verandert niets, met hen worden de resultaten van de andere groepen worden vergeleken.

Ondanks dat zijn plan niet meer overeind staat, is Giebels positief. Hij denkt dat de proef veel voordelen oplevert. 'We zien het experiment dat we nu gaan starten in Wageningen wel als een eerste stap in die richting', zei hij eerder.

'Je bent overgeleverd aan de gemeente'

Hij vindt het belangrijk dat er gekeken wordt naar een alternatief. 'Als mensen nu vanuit een bijstandsuitkering gaan werken gaan ze er nauwelijks op vooruit en soms zelfs erop achteruit. Dat stimuleert niet om aan de slag te gaan. De regels zitten in de weg, je bent overgeleverd aan de gemeente Wageningen.'

We gingen langs bij drie deelnemers aan het experiment: (tekst gaat verder onder de video)

De VVD in Wageningen staat niet te juichen. 'Dit experiment kost heel veel geld', vindt raadslid Marc Kiel, 'een half miljoen euro. Het lijkt me niet de rol van de gemeente om zo'n experiment te doen. Daarnaast zijn we ook geen voorstel van een basisinkomen met gratis geld zonder dat je daar een tegenprestatie voor moet leveren.'

Presteren

Kiel is blij dat het oorspronkelijke idee het niet heeft gehaald. 'Onbeperkt bijverdienen is niet meer mogelijk en het is nu ook wat wetenschappelijker opgezet.'

'Maar we mogen niet vergeten dat de mensen die de uitkeringen betalen ook werken', vertelt Kiel op Radio Gelderland. 'Die leveren ook een tegenprestatie voor hun salaris. Zij gaan 's ochtends naar hun werk en moeten presteren. Ik vind het niet raar om een tegenprestatie te vragen voor een uitkering.'

Omdat Wageningen de eerste gemeente is die meedoet aan zo'n experiment is er nog geen vergelijkingsmateriaal. Wel stopte in augustus in Groningen een experiment om via crowdfunding een Nederlander een jaar lang een basisinkomen te geven. Er werd te weinig geld ingezameld om door te gaan.

