Staking voorbij, spelers Achilles voetballen weer

GROESBEEK - De spelers van voetbalclub Achilles'29 uit Groesbeek voetballen weer, meldt de Gelderlander. Maandag legden ze het werk neer omdat ze hun salaris van augustus nog niet hebben gekregen.

De tweededivisionist degradeerde afgelopen seizoen en het lukt de club de laatste maanden maar niet om de salarissen op tijd te betalen. Eind vorig seizoen duurde het ook lang voor de spelers hun geld kregen.

Volgens De Gelderlander hebben de spelers dinsdag weer getraind na een gesprek met het bestuur. Wat er uit dat gesprek is gekomen, is niet duidelijk. Ook is onbekend of de spelers hun salaris van augustus inmiddels wel hebben gehad.

Achilles staat in de tweede divisie op de elfde plaats. Zaterdag wordt er gespeeld tegen GVVV.

