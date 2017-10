Lonneke Slöetjes ontvangt laatste IJsselring

ULFT - De Varsseveldse volleybalster Lonneke Slöetjes heeft uit handen van burgemeester Mark Boumans een IJsselring ontvangen. Ze wordt hiermee bedankt voor haar werkzaamheden als ambassadrice voor Speelstad Doetinchem tijdens de Special Olympics.

De IJsselring werd dinsdagavond uitgereikt tijdens een bijeenkomst van de Special Olympics, waar het evenement met betrokken verenigingen en locatiehouders werd afgetrapt. Eerder zijn er ook al IJsselringen uitgereikt aan tennisster Richel Hogenkamp en voetbalster Siri Worm. De IJsselring is bedoeld voor een persoon die zich verdienstelijk maakt voor het promoten van Doetinchem als sportstad van het Oosten. De ring die dinsdagavond werd uitgereikt aan Slöetjes was de laatste in een reeks van drie.



Slöetjes, die werd geboren in Varsseveld maar ook in Doetinchem heeft gewoond, speelt als volleybalster bij het Oranje-damesteam. Daarnaast speelt ze in de Turkse volleybalcompetitie bij Vakifbank uit Istanbul.



Foto: REGIO8 (archief)