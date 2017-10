Zwembad De IJsselslag in Zutphen ontruimd om vreemde lucht

ZUTPHEN - Zwembad De IJsselslag in Zutphen is dinsdagavond ontruimd vanwege een vreemde lucht. Zo'n 80 man moest naar buiten.

Later op de avond meldde de brandweer dat de vreemde lucht weg was. Uit voorzorg zijn onder meer het ventilatiesysteem en een ruimte met chemicaliën gecontroleerd. 'We hebben het hele zwembad op zijn kop gezet, maar niks aangetroffen. Waar de vreemde lucht vandaan kwam, is ons een raadsel', aldus een brandweerwoordvoerder.

Volgens hem heeft ook niemand zich gemeld met lichamelijke klachten.