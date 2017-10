Vrachtwagenchauffeur na reddingsactie: 'Het was me het avondje wel'

OOSTERBEEK - 'Ja, het was me het avondje wel', lacht Danny Ouwens dinsdagavond. De 19-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oss redde de avond ervoor een automobilist uit een brandende auto. Dat gebeurde op de A12 bij Oosterbeek.

Een auto reed achter op zijn vrachtwagen en vloog meteen in brand. De wagen bleef daarna vastzitten aan de truck. Dit gebeurde rond 21.00 uur ter hoogte van de afslag naar Oosterbeek. Danny reed met zijn truck over de A12, waar hij aan het werk was. 'Ik voelde een schok en toen ik in de spiegel keek, zag ik het al branden.' Hij zag kans om zijn vrachtwagen op de vluchtstrook stil te zetten.

'Ik heb toen drie vrachtwagens voor laten gaan en ben de man gaan helpen', vertelt Danny. 'Ik heb de deur opengetrokken en vroeg hoe het met de man was. Het deed zeer, zei hij. De deur was wat ontzet, ik kon er net met mijn vingers achter komen. Die man had zijn been toen al buiten de deur. Hij kon er op eigen kracht uitkomen. Ik heb hem toen begeleid naar de vangrail.'

Het hele circus was er snel

Intussen had iemand anders al 112 gebeld. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. 'Binnen een minuutje of twee was het hele circus er.' De automobilist, een man van 46 uit Vaassen, is met de traumaheli naar Utrecht gebracht.

Ouwens werd door de politie ondervraagd en moest een bloedproef ondergaan. Hij had niet gedronken. 'Ik kreeg te horen dat ik goed had gehandeld. Pas later besef je wat er allemaal is gebeurd.'

Zijn vrachtwagen werd weggesleept. Dat kon pas nadat de lading, oud asfalt, was overgeladen naar een andere truck.

Een heel avontuur waar Danny dinsdag even van moest bijkomen. Van werken kwam het niet. Woensdag gaat de chauffeur van WB van der Donk weer aan de slag. Dit keer niet bij de A12, maar in Harlingen. 'Ik moet er nieuw asfalt brengen. Het is een groot project, dat voor het einde van het jaar klaar moet zijn. Eerst maar even goed slapen.'

