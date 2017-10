Manege zonder Drempels in Bennekom: 'Een stukje kwaliteit van leven'

BENNEKOM - Een kijkje achter de schermen bij een bijzondere manege in Bennekom. Bij Manege zonder Drempels kunnen mensen met een ernstig meervoudige beperking toch paardrijden op een huifbed.

Twee paarden lopen rondjes om de manege. Ze duwen een metalen frame, met op hun rug een zeil gespannen. Giovanni (10) ligt er ontspannen op en er verschijnt een grote lach op zijn gezicht.

Giovanni is één van de vaste bezoekers bij Manege zonder Drempels. Hij heeft een stofwisselingsziekte en ziet erg slecht. Twee keer per maand komt hij een weekend logeren bij de paarden, onder begeleiding van professionele zorg.'Giovani gaat meteen lekker in een holletje liggen. Je ziet hem gewoon genieten', glundert zijn persoonlijk begeleider Yvonne Kooij.

Twee gastenverblijven

Manege zonder Drempels heeft twee gastenverblijven voor gehandicapten met hun begeleiders. 'Als je je kind hier sondevoeding geeft kijkt niemand raar op. Terwijl als je dat in de dierentuin doet ben jij de attractie van de dag', vertelt Anja van Velzen, bedrijfsleider van de manege.

Huifbedrijden is bedacht door Johan Roelofsen, een melkman uit Wageningen. In de jaren zestig bezorgde hij zijn melk met paard en wagen. Kinderen kwamen vaak een ritje maken op één van zijn paarden. Om ook gehandicapte kinderen mee te laten doen ontwierp hij hulpmiddelen.

Paarden duwen de kar

In 1985 richtte hij Manege zonder Drempels op. Het huifbed wordt in de loop der jaren steeds beter ontwikkeld. 'Vroeger trokken ze de kar. En sinds enkele jaren duwen ze de kar. Aan de voor- en zijkant zitten kussens zodat ze los in het frame lopen', aldus Van Velzen.

Het trainen van de paarden is een intensief traject van zo'n twee jaar. Van Velzen: 'Ik kan geen moeilijker werk voor een paard bedenken als onder een huifbed lopen. De paarden zijn totaal opgesloten en enkelzijdig belast'.

Paddock paradise

Om stress te voorkomen leven de paarden in een zogenaamde paddock paradise. De paarden leven dag en nacht buiten in de kudde. Er is 24 uur per dag te eten, en ze hebben 1500 meter aan paden om de wei tot hun beschikking. Die vrijheid zorgt voor een betere gezondheid van de paarden. 'Minder hoesten en minder kreupel doordat ze de hele dag in beweging zijn', aldus Van Velzen.

Van Velzen vindt dat ze het leukste werk heeft dat er is: '99 procent van de 100 kinderen kan niet spreken. Dan moeten wij maar invullen wat ze willen. Voor die groep iets te kunnen betekenen, in combinatie met de paarden, dat is het mooiste dat er is.'

Zwarte kant van de manege

Ongeveer tien keer per jaar overlijdt één van de kinderen. 'Dat is de zwarte kant van de manege', vertelt Van Velzen. 'Veel kinderen worden niet oud doordat ze een progressieve ziekte hebben.'

'Aan de ziekte kunnen we helaas niets doen. Maar in de tijd dat we leven kunnen we ze wel een stukje kwaliteit van leven en plezier bieden.'