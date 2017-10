Gewelddadige inbrekers sloegen vermoedelijk eerder toe

HATTEM - De twee inbrekers die op 4 maart aan de Hogenkamp in Hattem twee bewoners zwaar mishandelden, zijn mogelijk ook verantwoordelijk voor een inbraak verderop in de straat. Dat meldt de politie.

De twee slachtoffers kwamen die dag rond 19.30 uur thuis na een bezoek aan de bioscoop. Toen ze hun woning aan de Hogenkamp binnengingen, overliepen ze twee inbrekers. De twee mannen bleken het hele huis overhoop te hebben gehaald.

Geslagen met ijzeren staaf

De bewoners werden daarop door de inbrekers geslagen met onder meer een ijzeren staaf. Beiden raakten hierbij ernstig gewond. De vrouw liep een dubbele armbreuk op en heeft daar volgens de politie nog steeds last van. Na de mishandeling gingen de daders er met sieraden vandoor.

Het gaat om een Ridderorde, een herdenkingsmunt van Koning Willem Alexander van 20 euro, verschillende edelstenen, een gouden horloge met inscriptie en een gouden ketting. Mogelijk is een deel van de buit verkocht.

Tijdens het onderzoek bleek dat een paar huizen verderop ook was ingebroken. Een deel van de buit uit die woning is later teruggevonden in het buitengebied van Hattem. De politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde daders gaat.

Compositietekening

Eind juni toonde de politie in het opsporingsprogramma Bureau GLD een compositietekening van een van de daders. De mannen spraken met elkaar in een Oost-Europese taal. Het waren jonge, niet al te grote mannen en de inbreker op de tekening droeg die dag een blauwe jas.

Eerder deed een van de slachtoffers zijn verhaal bij Bureau GLD (tekst gaat verder onder de video):

Tips zijn welkom bij de politie. Op internet kan daarvoor een speciaal formulier worden ingevuld.

