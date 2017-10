Mogelijk spoor van vermiste Anne: jasje gevonden

HUIS TER HEIDE - De politie is bezig met een zoekactie in Huis ter Heide, een dorp in de gemeente Zeist. Er is een jasje gevonden dat mogelijk iets te maken heeft met de vermiste Anne Faber uit Utrecht. De 25-jarige Anne, die in Arnhem opgroeide en in Nijmegen studeerde, wordt sinds vrijdagavond vermist.

Rond 17.00 uur verzamelden enkele politieauto's langs de Amersfoortseweg ter hoogte van de Hobbemalaan. 'Een deel van het fietspad is afgezet', zegt verslaggever Anne-Marie Verhagen van RTV Utrecht. Een politiewoordvoerder kan nog niet zeggen of de jas inderdaad van Anne is. Agenten kijken of er meer sporen liggen. Met honden en prikstokken zijn ze een fietspad opgegaan. Eerder op de dag deelde de politie een vermoedelijke fietsroute die Anne vrijdagavond zou hebben afgelegd. Die ging onder meer door Huis ter Heide. Selfie Anne vertrok vrijdag aan het einde van de middag met haar fiets vanuit Utrecht. Ze liet aan het begin van de avond aan haar vriend weten dat ze in Hollandsche Rading was. Een half uur later kreeg haar vriend een selfie, die was gemaakt in Baarn. Het is het laatste teken van leven van Anne. Berichtjes die later op de avond via WhatsApp naar haar telefoon werden gestuurd, zijn niet meer gelezen. Zie ook: Vermissing Anne Faber: 'Ongeluk lijkt niet voor de hand te liggen'