Gevonden jas vermoedelijk van vermiste Anne

Foto: Caspar Huurdeman Foto: RTV Utrecht / Anne-Marie Verhagen Foto: RTV Utrecht / Anne-Marie Verhagen Foto: Caspar Huurdeman

HUIS TER HEIDE - De jas die aan het eind van de middag is gevonden in een bos bij Huis ter Heide, een dorp in de gemeente Zeist, is vermoedelijk van de vermiste Anne Faber. Dat heeft de politie gezegd in Opsporing Verzocht.

De 25-jarige Anne, die in Arnhem opgroeide en in Nijmegen studeerde, wordt sinds vrijdagavond vermist. Rond 17.00 uur werd een jas gevonden op zo'n 50 meter van de Amersfoortseweg, ter hoogte van de Hobbemalaan. 'Een deel van het fietspad dat het bos in gaat, is afgezet', zei verslaggever Anne-Marie Verhagen van RTV Utrecht. De politie is daar dinsdagavond nog steeds bezig met sporenonderzoek. ANWB-route Eerder op de dag deelde de politie een vermoedelijke fietsroute die Anne vrijdagavond zou hebben afgelegd. Die ging onder meer door Huis ter Heide. Uit onderzoek aan haar telefoon lijkt het erop dat Anne de ANWB-route 115802 heeft gefietst van Soest naar De Bilt. Mogelijk was ze op weg naar huis. 'Dit is op vrijdag 29 september tussen ongeveer 19.00 en 20.30 uur', meldt de politie. Het laatste signaal dat we van haar telefoon hebben ontvangen is van iets voor 19.30 uur, ten zuidwesten van Soest. 300 tips De politie heeft inmiddels meer dan 300 tips gekregen, vooral over haar fiets. Haar fiets, een zwarte met een rekje voorop en de koplamp eronder, is nog niet gevonden. Zie ook: Vermissing Anne Faber: 'Ongeluk lijkt niet voor de hand te liggen' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl