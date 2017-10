Tractorbestuurder richt ravage aan bij zebrapad

Foto: Timo Bouman/Persbureau Heitink

ARNHEM - Bij een bizar ongeval op de Hollandweg in Arnhem zijn dinsdagmiddag wonder boven wonder geen gewonden gevallen.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Pettenstraat, net voor een zebrapad. Een tractorbestuurder moest vol in de remmen omdat hij vermoedelijk een voetganger over het hoofd zag. De trekker kantelde hierdoor en de aanhanger waarop een graafmachine stond, botste tegen een personenauto. Hoewel de ravage groot was, kwamen beide bestuurders er dus zonder kleerscheuren vanaf. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl