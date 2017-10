NIJMEGEN - De 48-jarige vrouw uit Nijmegen die sinds maandag werd vermist, is terecht. Dat meldt de politie.

De vrouw vertrok in overspannen toestand vanuit de omgeving Weurtseweg in haar woonplaats. Een dag later was ze alweer terecht. Volgens de politie maakt ze het goed.

Details over haar terugkeer, zijn niet bekendgemaakt.

