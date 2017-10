Schrijvers straks werkloos? Computer kan ook schrijven

De centrale hal van het Erasmusgebouw, het taalmekka van de Radboud Universiteit. Tientallen studenten lopen af en aan, sommigen wellicht hopend op een toekomst als schrijver. Ondertussen is een computer druk met de creatie van de nieuwste Hella Haase. En dat terwijl ze al ruim zes jaar geleden is overleden!

Schrijven door over favoriete woord te lopen

Het gaat hier om het project Writers in the Cloud: een samenwerking tussen taalwetenschappers van de Radboud Universiteit en kunstenaarscollectief KunstLAB Arnhem. Projectleider Roel Willems: 'De computer projecteert elke keer drie woorden uit het oeuvre van bijvoorbeeld Couperus of Multatuli. Vervolgens stemmen de bezoekers van het Erasmusgebouw voor één van de woorden door over de projectie van hun favoriete woord te lopen.'

Het meest gekozen woord wordt vervolgens toegevoegd aan een nieuw gegeneerde zin in de stijl van de auteur. Gezamenlijk schrijven de bezoekers op deze manier een week lang een tekst in de stijl van één bepaalde schrijver.

'Als het voor Google Translate werkt, dan misschien ook voor literatuur'

De manier waarop computers dit doen lijkt volgens Willems sterk op de manier waarop Google Translate werkt: door grote stukken tekst te bestuderen weet de computer welke combinaties van woorden bij een bepaalde schrijver veel voorkomen. 'Wij dachten als het voor Google Translate werkt, dan kan het voor literatuur wellicht ook werken. En daar zijn we nu mee aan het stoeien.'

Geen nieuwe Oeroeg

Moeten aspirant-schrijvers zich nu zorgen maken? Volgens Willems valt dat allemaal nogal mee. 'Hoe slim de computer ook is: om echt een mooi lopend verhaal te schrijven, dat hebben we nog niet in de vingers. Daar zijn mensen weer veel beter in.'

Het werk dat de computer deze week schrijft in de stijl van Hella Haase zal zich dus absoluut niet kunnen meten met haar meesterwerk Oeroeg. 'Echt daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Schrijvers kunnen met een gerust hart blijven schrijven.'