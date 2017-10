NIJMEGEN - De gemeente Berg en Dal heeft dinsdag een pop-up-winkel geopend waarin duurzaamheid centraal staat. In het 'Enverion' kunnen inwoners van de gemeente advies inwinnen over het duurzaam en energiebesparend maken van hun woning.

De duurzaamheidswinkel is een samenwerking tussen lokale en regionale bedrijven. De winkel past in het streven van de gemeente Berg en Dal om in de toekomst energieneutraal te zijn. De winkel blijft tot begin december open.