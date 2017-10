bewusteloos na keiharde klap; dader nog steeds spoorloos

Woensdagavond worden er in Bureau GLD nieuwe bewakingsbeelden getoond van de dader, in de hoop om alsnog een doorbraak te forceren. Het is al de derde keer dat er in het programma aandacht wordt besteed aan de zaak.

Pas in ambulance weer bij kennis

Op die avond, 11 mei, ziet het slachtoffer dat een aantal mannen een vrouw lastigvalt. Hij zegt er wat van en even later ontstaat er een woordenwisseling. Een man haalt hard uit. Het slachtoffer gaat tegen de grond en verliest het bewustzijn. Hij komt pas later in de ambulance weer bij kennis en weet niets meer van de woordenwisseling. Ook loopt hij een gebroken kaak op en ontstaat er oogletsel.

Op de nieuwe beelden, van een ander moment op die avond, is de dader beter te zien. De politie hoopt nu dat hij alsnog wordt herkend.