Gedichtenbundel 'Warboel' zorgt voor gespreksstof

Schrijfster Margreet Jansen, illustrator Angelique Bosman en vormgever Saskia Bruil maakten deze bundel samen. In Warboel staan bijna 30 gedichten over allerlei onderwerpen waar kinderen mee te maken krijgen of kunnen krijgen.

Ook het kinderboekenweekthema 'griezelen' komt aan bod. 'Het gedicht Griezelen gaat over bang zijn in het donker', zegt Margreet Jansen. 'Het idee is dat je overal bang van kunt worden, maar dat je uiteindelijk zelf de baas bent en alle enge ideeën weg kunt sturen om weer rustig te gaan slapen.'

Bekijk de reportage over de bundel (tekst gaat verder onder de video):

Niet de enige

In de bundel wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren kinderen (6-9) en de wat oudere (10-14). Ook 'zwaardere' onderwerpen komen aan bod, zoals de dood en dementie.

'Maar alles wordt luchtig en met een beetje humor gebracht. De bedoeling is dat het onderwerp makkelijker bespreekbaar wordt voor kinderen. En dat ze ook ontdekken, hé ik ben niet de enige die dit zo voelt of hier mee te maken heeft.'

Voor school en thuis

Helemaal bijzonder is dat vier studenten van de pabo in Doetinchem bij elk gedicht lessuggesties hebben gedaan. 'Zo kunnen leerkrachten op school ook het gesprek aangaan met kinderen over de verschillende onderwerpen.'

En nog een vierde Achterhoekse dame, kindercoach Yvette Reusen, heeft tips voor andere coaches erbij geschreven. Allemaal te vinden op internet. Tijdens de Kinderboekenweek zullen de schrijfster en illustrator ook nog verschillende scholen afgaan met hun boek. Zaterdag 7 oktober zijn ze bij Nieuwenhuis Boek en Buro in Doesburg.

De lessuggesties zijn hier te vinden.