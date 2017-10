Weinig steun voor oproep om opening vliegveld Lelystad uit te stellen

ARNHEM - Eerst een herindeling van het luchtruim zodat er straks minder overlast is van overvliegende vliegtuigen vanaf of naar vliegveld Lelystad. Daarvoor moet desnoods de opening van vliegveld Lelystad in 2019 worden uitgesteld. Daarvoor pleit de Gelderse ChristenUnie. Maar daarvoor is binnen Provinciale Staten van Gelderland geen meerderheid te vinden.

Dat betekent dat Gelderland en Overijssel niet samen optrekken. In Overijssel deden D66, CDA, ChristenUnie en VVD een dringende oproep aan de onderhandelaars in Den Haag die druk werken aan een nieuwe regering. De partijen willen een herindeling van het luchtruim en pas daarna de opening van vliegveld Lelystad. Dit in de hoop dat de overlast voor omwonenden beperkt wordt.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de vliegroutes, die voor een groot deel over Gelderland komen. Vooral over de Veluwe. Veel gemeenten en inwoners maken zich zorgen over overlast. Bovendien zijn ze boos omdat het ministerie van Infrastructuur en Milieu vooraf weinig heeft gedaan om ze te informeren.

'Niet tegen Lelystad'

De ChristenUnie in Gelderland wil daarom ook eerst een herindeling. 'Ik ben niet tegen het openstellen van Lelystad, maar ik ben wel fel tegen de overlast voor de omgeving. In de Tweede Kamer wordt daar nogal laconiek over gedaan en dat verbaast mij', zegt fractievoorzitter Pieter Plug van de ChristenUnie. 'Zoals het er nu uitziet gaat Lelystad in 2019 open, maar komt een herindeling van het luchtruim pas in 2023. Die herindeling kan ervoor zorgen dat er minder overlast is, maar dan ben je minimaal vier jaar verder'.

Wassen neus

CDA, D66 en VVD delen die opvatting niet. 'We hebben bewust de brief vanuit Overijssel niet ondertekend', zegt Fleur van der Schalk, fractievoorzitter van D66. 'Die brief is een wassen neus. Je wekt de indruk dat je nog een verschil kan maken, maar dat is niet zo. Bovendien moet de opening van Lelystad geen gevaar lopen. We vinden wel dat die herindeling van het luchtruim zo snel mogelijk moet komen, maar dat is heel ingewikkeld. Versnellen is niet mogelijk.'

VVD en CDA volgen de landelijke lijn: de opening van Lelystad mag geen vertraging oplopen. Bovendien is beloofd dat daarna hard wordt gewerkt aan een herindeling van het luchtruim waardoor vliegtuigen hoger kunnen vliegen en misschien minder over Gelderland komen. Daarmee is de overlast beperkt, benadrukken CDA en VVD. Daar sluit in Gelderland de PvdA zich ook bij aan. Fractievoorzitter Peter Kerris voegt daar aan toe: 'Wij kunnen hier in Gelderland de opening van Lelystad niet tegenhouden, we moeten mensen ook niet voor de gek houden. Hoewel ik de woede goed kan begrijpen.'

Luchtruim zit vol

De ChristenUnie vindt overigens wel steun bij GroenLinks, SP en PVV. De SP vraagt zich af of Lelystad wel open moet gaan. 'Ons luchtruim zit vol, dat is in 2009 al een keer gezegd door de luchtverkeersleiding', zegt Astrid Vollebregt van de SP. 'Bovendien zorgen al die vliegtuigen voor een enorme uitstoot aan fijnstof en koolstofdioxide. Wij willen dat daar onderzoek naar komt!'

De PVV vindt de uitbreiding van Schiphol naar Lelystad onnodig. 'Bij Schiphol is ruimte genoeg om uit te breiden, laat ze daar maar eerst naar kijken', zegt fractievoorzitter Marjolein Faber.