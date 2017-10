Waar ben ik? Speciale jas helpt dementiepatiënten

GELDERMALSEN - Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn sleutels niet vergeet? En wat doe ik als ik de weg naar huis niet meer weet? Dementie brengt allerlei problemen met zich mee. Om het leven van deze patiënten wat makkelijker te maken, heeft zorginnovatiebedrijf Wi-Care in Geldermalsen een speciale dementiejas ontworpen.

De jas, genaamd 'my-DBuddy', helpt dementiepatiënten bij het oplossen van praktische problemen. Zo kan onder het lusje waaraan de jas hangt een foto worden geplaatst en is er een vakje voor de naam en het adres. Verder heeft de jas een slim klittenbandsysteem waarmee hij eenvoudig kan worden dichtgemaakt en een 'keycord' voor sleutels.

Initiatiefnemer Helga Rohra nam het eerste exemplaar maandag in ontvangst op het Europees Alzheimer Congres in Berlijn. De Duitse die zich over de hele wereld inzet voor mensen met dementie, had Wi-Care uitgedaagd zo'n jas te ontwerpen.

Verbeteringen zijn welkom

Volgens het Gelderse zorginnovatiebedrijf is de dementiejas een 'open platform'. Dat betekent dat verbeteringen welkom zijn. 'Wie een goed idee heeft voor een extra applicatie, kan dit inbrengen en dit zelf onder de naam van my-DBuddy in de markt zetten', legt het bedrijf uit.

Wi-Care wil dat my-DBuddy uitgroeit tot een 'cluster van oplossingen' voor mensen met geheugenproblemen wereldwijd. Wie interesse heeft, kan de jas bestellen via de website van het bedrijf. Van iedere verkochte jas gaat 50 euro naar Alzheimerorganisaties.