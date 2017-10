Oud-biologieleraar laat Laurens archeologische resten zien

NIJKERK - Oud-biologieleraar Leendert de Boer ontdekte tien jaar geleden bij toeval een Middeleeuwse ringwalburg bij Appel, Nijkerk. In de Middeleeuwen werden ringwalburchten gemaakt als bescherming voor aanvallen van plunderaars en muitende soldaten. Dat juist in Nijkerk een ringwalburg is ontdekt, is bijzonder. Trots laat Leendert de ringwalburg dan ook zien aan radioverslaggever Laurens Tijink.

De typische wallen van aarde met rondom een gracht kwamen vooral veel voor in de provincie Zeeland. De Zeeuwen probeerden zichzelf te beschermen tegen de Vikingen. Archeologen onderzochten het gebied bij Nijkerk en hebben binnen de verdedigingsring brons- en ijzerresten gevonden in de grond. Dat zou kunnen betekenen dat de burcht gebruikt werd als smederij. De ringwalburg diende ter bescherming tegen rovers. [Luister naar het fragment] Lessen in de natuur Leendert de Boer is al geruime tijd gefascineerd door het gebied rondom Nijkerk. In de tijd dat hij het vak biologie gaf, nam hij zijn klas weleens mee naar het natuurgebied Arkemheen. 'In die tijd zagen we daar nog kemphanen. Nu zie je ze nergens meer', vertelt Leendert. Volgens hem heeft dit met meerdere factoren te maken. 'Door de jacht, droogte en het veranderde leefgebied. Op de plek waar ik vroeger altijd mijn klas het paringsgebied van de kemphanen liet zien, is nu een fietspad aangelegd. En dwars door de ringwalburg heeft zelfs een oud spoorlijntje gelopen, laat Leendert zien. [Luister naar het fragment] Maisvelden In een ander stuk gebied tussen het mais ligt geen ringburgwal, maar een ruitvormige wal wat juist glooiend aan de buitenkant is en steil aan de binnenkant. Volgens meerdere archeologen en cultuurhistorici was het een verdedigingswerk. De voormalige biologieleraar heeft ontdekt dat dit zeer waarschijnlijk niet klopt. [Luister naar het fragment] Op deze archeologische hotspot groeit momenteel mais.